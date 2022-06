Em declarações à Lusa, o diretor do Teatro das Figuras adiantou que a iniciativa “A bordo” é a continuação de um projeto iniciado no ano passado e que conta nesta segunda edição com o produtor, compositor e DJ Branko, nome artístico de João Barbosa.

“Depois dos Capitão Fausto, no ano passado, este ano convidámos Branko para fazer este périplo pelas ilhas para um fim de tarde em que se conjuga a música, o por do sol e a natureza própria das ilhas”, referiu Gil Silva.

Segundo aquele responsável, esta é uma forma de “levar cultura a outros espaços”, aproveitando para promover também as ilhas, numa iniciativa que antecede o espetáculo no Teatro das Figuras, no dia 17 de junho (sexta-feira).

Branko vai apresentar-se no porto de abrigo da ilha da Culatra (dia 13, segunda-feira), no cais de embarque da ilha dos Hangares (dia 14, terça-feira), no Farol de Santa Maria, na ilha do Farol (dia 15, quarta-feira) e na ilha Deserta (dia 16, quinta-feira).

As sessões, com entrada livre, têm início às 19:00 e a duração de uma hora, havendo, nos dias das sessões, três carreiras especiais de barco a partir do cais das Portas do Mar, em Faro, às 17:30, 17:45 e 18:00.

O bilhete para o transporte até às ilhas, disponível apenas na modalidade de ida e volta, terá um custo total de 16 euros, estando o regresso a Faro previsto para as 20:30.

Já entrada para o espetáculo no Teatro das Figuras, marcado para as 21:30, tem um custo de 15 euros.

Gil Silva acrescentou que vão ser recolhidas imagens das atuações de Branko nas ilhas, que depois serão compiladas numa curta-metragem.

Segundo o diretor do Teatro das Figuras, este é um formato “que se pretende que tenha continuidade no próximo ano”.

Branko é produtor, compositor e DJ, tendo criado a editora discográfica independente Enchufada e fundado a banda Buraka Som Sistema, que entretanto terminou.

Em 2015, lançou “Atlas”, o seu primeiro álbum, seguido de “Nosso”, em 2019, que contou com a participação de Dino D’Santiago, Mallu Magalhães e Pierre Kwenders.

O seu mais recente álbum “OBG” foi lançado em abril deste ano.