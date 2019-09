Melhor Artista Feminina ou Melhor Artista Masculino são duas das principais categorias dos Brit Awards, prémios da música britânica. Segundo a NME, a organização pretende abolir a distinção por género na atribuição de prémios.

De acordo com a revista, a mudança deverá acontecer nas próximas edições - os Brit Awards serão entregues em fevereiro de 2020, mas as categorias ainda vão manter-se. "As categorias masculinas e femininas ainda estarão em vigor em fevereiro do próximo ano, mas mudanças estão a ser planeadas para o ano seguinte. Os organizadores vão ouvir as editoras e os artistas para descobrir o que é melhor para o futuro da cerimónia britânica", explicaram os responsáveis ao The Sun.

Nos MTV Movie & TV Awards e nos MTV Video Music Awards, as distinções por género nas categorias também já foram abolidas.