Desde a série de colapsos públicos em 2008, a estrela pop de 38 anos vive na Califórnia sob a tutela do seu pai, Jamie, aprovada pela justiça.

Muitos fãs foram para as ruas manifestar-se com o lema #FreeBritney (Libertem Britney), denunciando que a artista, que conquistou a fama mundial na adolescência, está a enviar mensagens codificadas no Instagram para pedir ajuda.