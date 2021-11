A tutela que controlou a vida e a carreira da artista norte-americana Britney Spears durante 13 anos chegou ao fim, decidiu esta sexta-feira uma juíza de Los Angeles.

"A partir de hoje [...] a tutela da pessoa e do património de Britney Spears foi encerrada. E esta é a ordem do tribunal", decidiu a juíza Brenda Penny.

A artista não esteve presente no tribunal, mas partilhou um vídeo do entusiasmo dos muitos fãs que estavam fora do tribunal após ser conhecida a decisão: "Acho que vou chorar o resto do dia!".

O seu noivo, Sam Asghari, publicou uma imagem com a palavra "Liberdade". As duas publicações acumularam milhares de comentários em poucos minutos.

Foi o advogado de Britney Spears que se dirigiu à multidão.

"A Britney fez isto e eu fui o seu parceiro e segui a sua liderança", disse Matthew Rosengart, referindo-se à participação virtual em que descreveu ao tribunal a sua vida sob a tutela.

O representante legal destacou a seguir que as ramificações não se ficam pelo caso de Britney Spears, pois lançaram uma luz sobre o regime de tutelas em todo o país, que se podem arrastar durante muitos anos.

Os fãs do movimento #FreeBritney, que durante anos a apoiaram na luta pelo fim da tutela, também não foram esquecidos: "Quero agradecer-vos a todos. Perguntaram-me muitas vezes pelos fãs da Britney e vocês são os melhores, são essenciais. A Britney adorava-vos".

OS FESTEJOS FORA DO TRIBUNAL.

A intérprete de "Toxic" era objeto desta custódia desde 2008, após um colapso mental e de agredir um paparazzi num posto de combustível. O seu pai, Jamie Spears, que servia como tutor, foi afastado em setembro por decisão judicial e substituído por um tutor temporário.

Numa audiência de outubro, ambas as partes manifestaram-se a favor do fim da tutela. Confirmando essa reviravolta, os advogados do pai de Britney, Jamie Spears, pediram a sua dissolução imediata.

Embora continue a negar que tirou proveito da sua condição de tutor para controlar a vida e a carreira da filha, Jamie Spears disse, recentemente, que a artista "acredita que pode administrar a sua própria vida".

Em outubro, a juíza Brenda Penny aprovara marcar outra data para permitir ao advogado de Britney, Mathew Rosengart, apresentar um plano detalhado para a dissolução da tutela. E outra audiência foi marcada para dezembro, para resolver questões financeiras pendentes, incluindo custos legais.

Através dos seus advogados, a cantora disse que o seu pai "nunca esteve à altura" de ser o seu tutor, citando, numa petição detalhes como o seu "conhecido alcoolismo" e "o trauma que infligiu à sua filha desde a infância".

Em setembro, Britney afirmou que queria o fim da tutela o mais depressa possível para poder casar com o seu noivo Sam Asghari, após um acordo pré-nupcial.

#FreeBritney

A audiência desta sexta-feira foi o clímax de uma longa campanha que Britney Spears e a sua legião de fãs à volta do mundo lançaram para pedir o fim da tutela.

A estrela tem dois filhos com o seu primeiro ex-marido, o rapper Kevin Federline. Também teve um casamento fugaz em Las Vegas com o seu amigo de infância Jason Alexander, anulado ao fim de apenas 55 horas.

Em tribunal, a artista contou que o seu pai a impediu de retirar o seu dispositivo contracetivo, apesar do seu desejo de engravidar. Jamie Spears nega essa acusação.

Quando o pai deixou de ser o tutor, foi substituído pelo contabilista John Zabel para lidar com as questões financeiras, de forma temporária, até o fim da tutela. A tutora profissional Jodie Montgomery foi designada para tratar dos assuntos pessoais de Britney enquanto o acordo se mantivesse de pé.

Os Seus fãs, carregando faixas com a mensagem "Free Britney" [Libertem Britney], sempre se estiveram nas proximidades dos tribunais durante as audiências.

Esta sexta, realizaram o que chamaram de "manifestação final", e planearam organizar uma "Festa da Liberdade" em West Hollywood, Los Angeles, para celebrar a decisão.

O noivo de Britney partilhou um vídeo no Instagram na noite de quinta-feira em que o casal aparecia a vestir t-shirts com "Free Britney" estampado.

“É um movimento pelos direitos humanos”, acrescentava uma legenda na t-shirt da estrela do pop.