Depois de terem triunfados nos MTV Europe Music Awards, os BTS voltaram a triunfar, desta vez nos People's Choice Awards. Mas, tal como sublinha a revista Billboard, quem acompanhou a transmissão da cerimónia virtual apresentada por Demi Lovato, que foi para o ar este domingo, dia 15 de novembro, não ficou a saber da vitória do grupo k-pop.

Os quatro prémios conquistados pela banda não foram apresentadas durante a cerimónia e, por isso, os BTS não foram mencionados durante toda a emissão. O mesmo aconteceu com Ariana Grande, que conquistou dois galardões (Melhor Artista Feminina e Celebridade 2020).

Segundo a Billboard, os People's Choice Awards contam com 44 categorias e três prémios especiais. A longa lista permite que os produtores escolham as categorias que são apresentadas na cerimónia - de acordo com a revista, na emissão são entregues os prémios aos artistas que concordam antecipadamente aceitar ou participar.

Quem foi mencionada e marcou presença foi Jennifer Lopez, que recebeu o The People’s Icon Award, um prémio especial pela sua carreira. Já Justin Bieber venceu na categoria de Melhor Artista Masculino - apesar de não ter feito um discurso de agradecimento, o músico animou a gala e, em palco, apresentou os temas "Lonely" e "Holy.

No mundo da televisão, "Anatomia de Grey" conquistou a estatueta de Melhor Série do ano, enquanto "Riverdale" levou para casa o prémio de Melhor Drama. Já "Eu Nunca...", da Netflix, foi considerada a Melhor Série de Comédia.

Nas categorias dedicadas ao cinema, "Bad Boys Para Sempre" venceu o prémio de Melhor Filme de 2020. Já a "A Banca dos Beijos 2", da Netflix, conquistou o galardão de Melhor Comédia, e "Hamilton" foi considerado o Melhor Drama do ano.

Conheça aqui todos os vencedores.