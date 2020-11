"Tú me dejaste de querer" é o mais recente single de C. Tangana, nova estrela da música latina. O tema do músico espanhol foi lançado no passado dia 5 de novembro e o videoclipe foi visto mais de seis milhões de vezes em apenas três dias.

Para o single, o artista de Madrid colaborou com Niño de Elche e a cantora La Hungara. C. Tangana, um dos líderes da trap em Espanha, define a nova canção como uma "rumbachata".

O músico, que já trabalhou com artistas como Becky G e Rosalía, definiu "Tú me dejaste de querer" como "a [canção] mais importante de sua carreira".

Veja aqui o vídeo de "Tú me dejaste de querer".