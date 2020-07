Num verão sem festivais, o SAPO Mag escolhe os seus próprios cabeças de cartaz e leva-os até sua casa através de emissões em direto. Todas as semanas, na nova rubrica "Cabeças de Cartaz", acompanhe as conversas e os momentos musicais com os artistas convidados.

Esta segunda-feira, dia 27 de julho, David Fonseca é o convidado do SAPO Mag. A entrevista poderá ser acompanhada a partir das 15h00 no Instagram do SAPO.

O músico editou na sexta-feira “Lost and Found”, álbum composto por ‘lados B’ e raridades, “canções espalhadas por gavetas” ao longo da carreira, anunciou o próprio.

“É uma porta diferente para o meu universo musical, a dar para um salão de artefactos e peças raras que andaram perdidas durante muito tempo. Agora que as encontrei, convido-vos a entrar. Sejam bem-vindos!”, refere o músico, cujo álbum mais recente, “Radio Gemini”, data de 2018.

“Lost and Found – B Sides and Rarities” inclui “16 canções nunca antes reunidas em disco”, que estiveram “espalhadas por gavetas” ao longo da carreira de David Fonseca.