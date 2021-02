Dois buldogues franceses da cantora pop norte-americana Lady Gaga foram roubados em Los Angeles depois de um funcionário que os acompanhava ter sido atingido com tiros, noticiou a imprensa esta quinta-feira, dia 25 de fevereiro.

A polícia de Los Angeles avançou que um homem armado tinha roubado os cães e fugido de Hollywood de carro durante a noite de quarta-feira, e que outro homem na casa dos 30 anos foi baleado e hospitalizado, mas nenhuma identidade foi confirmada.

O site especializado em celebridades TMZ avançou que Lady Gaga ofereceu uma recompensa de mais de meio milhão de dólares dólares pela devolução dos cães Koji e Gustav.Um terceiro cão, Asia, foi resgatado por policiais no local do ataque.

A estrela estaria em Roma para as filmagens de "Gucci", de Ridley Scott, no qual interpreta a ex-mulher do ícone da moda italiano.