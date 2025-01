Os estúdios de Hollywood, tradicionais e de streaming, vão mobilizar recursos para apoiar várias organizações de apoio no combate aos incêndios florestais que atingem o condado de Los Angeles há uma semana (7 de janeiro).

Logo no dia 10, a Disney, cuja sede está localizada na cidade de Burbank, anunciou a doação de 15 milhões de dólares (14,62 milhões de euros) para várias organizações de socorro, como a Cruz Vermelha, a Fundação do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, o Banco Regional de Alimentos.

Esta segunda-feira, a Warner Bros. Discovery anunciou o envio de 15 milhões de dólares (14,62 milhões de euros) a organizações não especificadas “para resposta imediata e esforços de reconstrução”.

“O nosso estúdio chama a Burbank a sua casa há mais de 100 anos e estamos focados no que precisa ser feito para ajudar os afetados a recuperarem deste desastre e reconstruir nas próximas semanas, meses e anos”, disse o representante da Warner.

Descrevendo Los Angeles como "a casa do do nosso negócio de entretenimento há mais de 35 anos", a Sony avançará com cinco milhões de dólares (4,87 milhões de euros) para grupos não especificados que ajudam no trabalho de socorro.

Várias organizações também vão receber um milhão de dólares (970 mil euros) da Paramount.

A Netflix vai direcionar 10 milhões de dólares (9,75 milhões de euros) ao departamento de bombeiros de Los Angeles, ao Fundo Comunitário de Recuperação de Incêndios Florestais da Califórnia, à World Central Kitchen do chef José Andrés e à fundação que dá assistência às pessoas que trabalham na indústria de cinema e televisão e às suas famílias.

O mesmo valor vai ser doado pela Comcast, dona da NBCUniversal, à Cruz Vermelha e outras organizações, além de 2,5 milhões de dólares (2,44 milhões de euros) à Iniciativa ReBUILD LA da Habitat for Humanity of Greater Los Angeles.

A Amazon disse que vai direcionar 10 milhões de dólares da sua divisão de entretenimento, que inclui a Amazon MGM Studios e Amazon Prime Video em Culver City, à Cruz Vermelha, ao departamento de bombeiros, à World Central Kitchen e outras organizações.

Pelo menos 24 pessoas morreram, mais de 150 mil pessoas estão deslocadas e áreas de Los Angeles estão em ruínas após ventos extremos espalharem chamas pelo árido sul da Califórnia, paralisando a cidade e arrasando comunidades inteiras. Já arderam mais de 5.700 hectares e pelo menos 7.000 estruturas ficaram destruídas.

A indústria do entretenimento em Los Angeles está a avaliar como navegar na recém-iniciada temporada de prémios, que é particularmente intensa para filmes e apresenta um fluxo constante de estreias e galas luxuosas.

Muitas estreias cinematográficas foram canceladas ou adiadas, assim como a revelação e atribuição de prémios de várias associações do setor, nas preenchidas semanas que antecedem a atribuição dos Óscares, que mantêm a data de 2 de março.

No entanto, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas cancelou o almoço luxuoso dos nomeados, que após dois adiamentos, serão anunciados a 23 de janeiro, apenas num formato online, sem a presença dos media.