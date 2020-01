Em comunicado, a Bedeteca escreve que, “entre 1974 e 1990, em mais de mil emissões de televisão, Vasco Granja tornou-se presença assídua nas casas dos portugueses e na grande referência portuguesa a nível internacional no campo da animação”.

Foi também "um dos principais responsáveis pela excelente edição portuguesa da revista Tintin”.

A exposição, dividida em três núcleos, que mostram imagens, objetos e memórias "de uma vida que se cruza com a dos maiores vultos da BD do século XX", chega agora à Biblioteca, depois de ter estado no AmadoraBD, "com uma nova cenografia e mais algumas peças”, escreve a Bedeteca.