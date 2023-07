Joana Marques lançou esta segunda-feira, dia 3 de julho, uma coleção de t-shirst com frases de "Extremamente Desagradável", rubrica do programa "As Três da Manhã", da Renascença.

"Calma, jovem! São só t-shirts do 'Extremamente Desagradável', mas isto pode ficar descontrolado total porque é uma edição limitada. Corram, corram! Sem medo, até porque as estrelas não suam", gracejou a humorista nas redes sociais.

"Onde podem comprá-los? I have the assner: em joanamarques.pt", explicou Joana Marques.