“O artista justifica este cancelamento através de um comunicado chamando a atenção para as restrições impostas no âmbito do combate à pandemia que comprometem seriamente a viabilidade económica que uma tour desta dimensão implica”, lê-se numa publicação partilhada na conta oficial da Uguru na rede social Facebook.

Os espetáculos estavam marcados para 29 de abril no Coliseu do Porto e 30 de abril no Coliseu de Lisboa.

A promotora pede a quem adquiriu bilhetes para estes espetáculos “que se dirija ou contacte o local de compra a partir da próxima semana, de forma a ser reembolsado”.