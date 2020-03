As primeiras canções dos Cansei de Ser Sexy (CSS) chegaram esta semana às plataformas digitais. Adriano Cintra, ex-elemento da banda brasileira, reuniu alguns temas iniciais na compilação "Demos", disponibilizada nos serviços de streaming.

O disco junta quase todas as faixas do EP "A onda mortal / Uma tarde com PJ" (2005), vendido apenas em concertos e em algumas lojas de música de São Paulo na altura do lançamento, assinala o site brasileiro Teco Apple.

"Como nesse começo de banda havia duas demos mais ou menos com as mesmas coisas, juntei as duas nessa compilação que está disponível nos streamings", referiu Adriano Cintra nas redes sociais.

"Demos" inclui "I Wanna Be Your Jlo", com versos de "Jenny From the Block", de Jennifer Lopez; uma versão de "Hollywood", de Madonna; e um mashup de "One Way or Another" do Blondie e "Teenage Kicks", dos The Undertones.

Versões iniciais de "Meeting Paris Hilton" e "Bezzi", duas das canções mais populares dos primeiros anos dos CSS, também fazem parte do alinhamento.

As demos são da fase em que a banda contava com sete elementos: Lovefoxxx, Luiza Sá, Ana Rezende, Tatiana Matos, Clara Ribeiro, Maria Helena Zerba e Adriano Cintra. Atualmente, o grupo é formado por Lovefoxxx, Luiza Sá, Ana Rezende e Carolina Parra e prepara o quinto álbum, sucessor de "Planta" (de 2013, o primeiro gravado sem Adriano Cintra).