“Dia 02 de abril é a vez de atuar em Lisboa [no Estúdio Time Out] e depois de esgotar o primeiro concerto, às 22:00, anuncia hoje uma nova sessão, às 18:00, somando assim dois espetáculos no mesmo dia”, lê-se num comunicado hoje divulgado.

Além de Lisboa, Agnes atua também em Ovar, no Centro de Artes e Ofícios, no dia 25 deste mês, e no Porto, no Hard Club, no dia seguinte.