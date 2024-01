De acordo com a promotora dos concertos, num comunicado hoje divulgado, a cantora atua a 5 de junho no Teatro Tivoli, em Lisboa, no dia 7 no Grande Auditório do Convento São Francisco, em Coimbra, e no dia 09 do mesmo mês na Sala Suggia da Casa da Música, no Porto.

O espetáculo que traz Sílvia Pérez Cruz a Portugal foi batizado com o nome do álbum que editou em março de 2023 e que gravou, ao longo de um ano, em Barcelona, Pontós, Madrid e Jerez, em Espanha, Buenos Aires, na Argentina, Coatepec, no México, e Havana, em Cuba.

Os bilhetes para os três concertos em Portugal já estão à venda.