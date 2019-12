“Um tempo que passou a correr”, disse a intérprete em entrevista à agência Lusa, referindo que a sua carreira coincide com o início do atual século.

Os festejos começam no dia 31 de janeiro, no Casino Estoril, num concerto para o qual promete “surpresas” e em que vai partilhar o palco com amigos como Mafalda Arnauth, Fernando Pereira, Silvestre Fonseca, Ivan Lins, Luís Represas, as Adufeiras de Idanha e o Grupo de Cantares de Évora.

Este concerto em que “a portugalidade irá estar a 100%” irá ser gravado com vista a editar aquele que será o seu primeiro álbum ao vivo.

“Acho que tenho de festejar as minhas vitórias e aquilo que de alguma forma não consegui”, disse a criadora de “Quatro Caminhos”, referindo que tem feito “uma carreira muito discreta, longe do ‘mainstream’”.

A artista confessou: “Foi duro, trabalhando sozinha porque quero, mas tenho conseguido muitas coisas, de forma árdua é certo”.