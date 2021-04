Cinco anos após a edição do álbum "Capitão Fausto Têm os dias Contados", a banda decidiu disponibilizar esta semana "As Maquetes dos Dias Contados". As gravações pode ser ouvidas no Youtube - ouça aqui.

"Fizemos uma compilação de dezenas de maquetes que encontrámos do 'Capitão Fausto Têm os Dias Contados' e gravámos uma narração que conta a história do processo de composição e produção das canções. Pelo caminho, revelamos conteúdos inéditos, gravações e experiências nunca antes ouvidas, ensaios, e até maquetes de canções que nunca viram a luz do dia", explicam os Capitão Fausto em comunicado.

"No quinto aniversário deste álbum, prestamos-lhe homenagem convidando fãs e curiosos a embarcarem nesta aventura de intriga e de áudio", remata a banda portuguesa.