Carlos Coutinho Vilhena vai regressar aos palcos em 2025 com um novo espetáculo de stand-up. "Snob" estreia-se a 31 de maio na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto. No dia 28 de maio, o humorista vai subir ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

"Bonjour. Em 2019 fiz o meu último solo de stand-up, e é com profunda excitação que anuncio o meu novo espetáculo, 'Snob'", escreveu o humorista na sua conta no Instagram.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais.

Segundo a promotora Bridgetown, em breve, serão anunciadas datas em mais cidades.