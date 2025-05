O Finalmente Club, símbolo das noites lisboetas e conhecido há décadas pelas suas emblemáticas performances drag, é agora também palco de stand-up comedy. O novo conceito estreou-se a 16 de abril e rapidamente conquistou o público. A segunda noite aconteceu a 6 de maio e a terceira já tem data marcada para a próxima quinta-feira, 22 de maio.

"O cartaz de cada noite é sempre segredo dos deuses e nunca é anunciado com antecedência. A única certeza é a da qualidade: comediantes de topo e talentos emergentes partilham o palco, e há sempre espaço para momentos inesperados", destaca o comunicado.

A ideia de Madalena Malveiro surgiu "no ambiente íntimo e sem filtros do clube". A comediante foi assistir a uma atuação drag e ficou fascinada com a espontaneidade de Deborah Krystall, que interagia com o público como uma verdadeira humorista. Em conjunto com o também comediante Pedro Correia, decidiu criar as noites de stand-up no Finalmente.

"O conceito foi pensado para chegar a todos os públicos e, por isso mesmo, alterna entre noites de comédia em português e em inglês, garantindo sempre um cartaz de luxo", explicam.

A estreia, em inglês, contou com André de Freitas, Dan Burt, Joana Mendes, Henrique Sousa, Diogo Rodrigues, Pedro Correia e Madalena Malveiro. A segunda, já em português, recebeu Dagu, João Pinto, Ricardo Maria, Pedro Gabriel e Inês Teixeira, bem como os dois comediantes fundadores. A próxima noite, 22 de maio, será em português.

"A terceira edição decorre já no dia 22 de maio e promete manter a energia irreverente que já se tornou imagem de marca destas noites. Com lotação reduzida e num cenário perfeito para quem gosta de sentir tudo de perto, os lugares costumam esgotar rapidamente. Stand-up num dos palcos mais improváveis da cidade e, por isso mesmo, um dos mais especiais", remata o comunicado.