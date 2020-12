No próximo dia 20 de dezembro, a Capela de Santo Amaro, em Alcântara, vai receber um concerto solidário de Carminho. "No seguimento do convite do Dr. Davide Amado, Presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, Carminho, madrinha da capela, não hesitou em associar-se a este momento e participar na iniciativa que também pretende passar uma mensagem de boas festas e esperança no próximo ano", explica a organização.

Na data em que se assinala o Dia Internacional da Solidariedade Humana, a artista e a Junta de Freguesia de Alcântara, decidiram comemorar esta data, "incluindo a opção de donativos através de MB WAY ou NIB para a Associação UA - União Audiovisual". "Os donativos angariados por esta iniciativa inovadora, serão convertidos em alimentos e brinquedos e entregues através desta associação, exclusivamente a profissionais do audiovisual", explicam, em comunicado.

O evento será transmitido no dia 20 de dezembro nas páginas de Facebook da artista e da Junta de Freguesia de Alcântara.