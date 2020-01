Luís Giovani dos Santos Rodrigues, jovem cabo-verdiano, morreu depois de ter sido agredido à saída de uma discoteca em Bragança. O caso tornou-se num dos assuntos mais comentados nas redes sociais em Portugal e esta terça-feira, dia 7 de janeiro, Carolina Deslandes dedicou uma canção ao jovem de 21 anos.

Na sua conta no Instagram, a cantora portuguesa partilhou um vídeo onde interpreta um novo tema dedicado a Luís Giovani. "Se eu sou igual a ti, porque é que me matam e é irrelevante/ Se eu sou igual a ti, porque é que me olham de lado", canta Carolina Deslandes.

O vídeo publicado no IGTV soma mais de 235 mil visualizações.

Ouça a canção:

O jovem estudante encontrava-se a passar o fim de semana com outros estudantes cabo-verdianos em Bragança quando, na madrugada de 21 de dezembro, depois de uma rixa num bar, foi encontrado ferido e acabou por morrer 10 dias depois, num hospital do Porto.