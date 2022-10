Na manhã desta segunda-feira, dia 17 de outubro, a artista falou sobre a pausa na sua conta no Instagram. "Por alguma razão, o descanso deixou de ser uma necessidade, e passou a ser uma coisa que tem de se 'merecer'. Pelo menos na minha cabeça. O descanso vinha sempre associado a culpa, dizer não vinha sempre associado a ingratidão. E o medo, sempre o medo de perder, de ficar pra trás. De não ser produtiva", frisou.

"Só descansava no limite do limite. Normalizei dormir quatro horas por noite. Normalizei ter olheiras até ao nariz.

Normalizei ataques de ansiedade e de choro. Que hoje sei que são muito fruto do meu cansaço. Isso não só me mandou completamente abaixo, como mudou a minha relação com os outros e com o mundo", confessou a cantora. "Tornei-me intolerante, impaciente, temperamental e inconstante. Estava sempre no limite das minhas capacidades", acrescentou.

No texto, Carolina Deslandes lembra que esteve "oito dias de férias com os meus filhos" e "dois dias no Douro sem miúdos": Não chega. Não pode chegar. Não fui a mãe que gostaria de ter sido. Não fui a amiga que gostaria de ter sido. Não fui a filha que gostaria de ter sido. Está na altura de me priorizar. E as próximas semanas são pra isso mesmo - curtir os meus filhos, a minha casa, lembrar-me de quem sou".

"Estou a escrever isto de lagrimas nos olhos, mas é isto mesmo, preciso de me recuperar. A mim. À minha ingenuidade, à minha liberdade, aos meus sonhos e ao meu tempo. Perdoem-me o clichê, mas preciso mais de Rô que de Carolina Deslandes. Se estiveres nesta red line, se leres isto e pensares 'eu estou assim', pára só", rematou.