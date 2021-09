Esta quarta-feira, dia 22 de setembro, Carolina Deslandes partilhou na sua conta no Instagram um vídeo gravado durante um concerto em Carnide, há três anos.

No texto, a cantora recorda que estava grávida de Gui. "Grávida do Gui, com o Santi ao colo nas festas de Carnide. A querida Lara lembrou-me que este vídeo faz hoje três anos", contou.

"Tivemos uma tour de mais de 70 concertos este ano, e o último concerto que fizemos foi poucos dias antes do Gui nascer. Quando olho para este vídeo penso que não sabia a força que tinha. Mas tenho. Temos todas", rematou.

Veja o vídeo: