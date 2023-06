Carolina Deslandes foi a convidada da emissão desta quarta-feira, dia 14 de junho, de "As Três da Manhã", da Renascença. No programa, Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão desafiaram a cantora a participar na rubrica "Desculpa, mas vais ter de perguntar".

"Respeitas todas as opiniões de colegas de música, mesmo as de Bruno de Carvalho?", perguntou Ana Galvão. "Ele não é meu colega da música, para começar. Eu não o respeito nada. Zero. Se eu não respeito a pessoa, dificilmente vou respeitar a opinião. Respeito o direito que ele tem de ter uma opinião", frisou a artista.

"É tudo o que está errado para mim numa pessoa, para mim, basicamente. Desde a fala, ao comportamento, à misoginia... vamos todos fingir que esta pessoa não esteve envolvida em 30 mil e um crimes e coisas gravíssimas... Há quem pape disso, já percebi que o futebol está acima de qualquer lei ou qualquer Constituição", acrescentou Carolina Deslandes.

"O futebol está sempre acima de tudo e para mim não está. Acho isto mesmo constrangedor", rematou.

Veja aqui o vídeo.