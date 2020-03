Marcado para a Sala Suggia, pelas 18h00 de sábado, o concerto terá como maestro Peter Rundel, titular de outro agrupamento residente da Casa da Música, o Remix Ensemble, mas que também assumiu a direção musical da gravação da peça, em 2000, com a Jovem Filarmonia Alemã, assim como a sua estreia, em agosto de 1994, na Ópera de Frankfurt, na Alemanha.

O próprio Heiner Goebbels assume a conceção cénica e desenho de luzes deste concerto, que conta com a Digitópia na música eletrónica e os dois solistas ‘preferidos’ do compositor, que mais vezes interpretaram a obra, no caso a cantora jazz Jocelyn B. Smith e o vocalista David Moss, ambos norte-americanos.

A Casa da Música descreve “Surrogate Cities” como “uma obra com um amplo espetro artístico que não encaixa em gavetas ou rótulos simples”, algo que partilha com o autor, tendo como tema “a cidade, com as suas complexidades, as pessoas e os edifícios, as histórias e os ruídos”.

“A metáfora da cidade é nada menos do que a orquestra, que se completa com recursos eletrónicos para traduzir a mecânica e a arquitetura da urbe em constante transformação”, lê-se no texto de apresentação.