Conjugando os dois universos musicais, Toquinho vai apresentar canções do seu repertório, de mais de cinco décadas de carreira, como "Aquarela" e "Tarde em Itapuã", assim como músicas do seu novo álbum, “A Arte de Viver”, segundo a produtora brasileira Kafka.

O compositor paulista convida, para o espetáculo, a artista Camilla Faustino, voz da chamada “Nova MPB", e o guitarrista Wallace Oliveira.

A atuação na Casa de Portugal constitui, segundo a produtora, "um aquecimento" para o futuro projeto de Toquinho, a nova gravação de 20 clássicos da carreira do cantautor, com a participação de músicos como Carlinhos Brown, Sandy, Mart'Nália, Camilla Faustino, Clara Buarque, Júlia Be, Fábio de Mello e Pedro Bial, entre outros.

O espetáculo na Casa de Portugal decorre a 29 de abril, às 20h00 (horas locais; mais quatro em Portugal Continental e Madeira), e tem apoio da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, através da Kafka Produções e Eventos, com promoção da Casa de Portugal.