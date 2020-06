No mesmo dia é inaugurada a exposição “O Mar é a nossa Terra”, com curadoria dos arquitetos André Tavares e Miguel Figueira.

O “Caminho Pedonal José Saramago” é o percurso de acesso às bilheteiras do CCB.

Quanto à exposição “cartografa e apresenta as contradições que existem entre a terra e o mar, sob a perspetiva da arquitetura, do ordenamento do território e da construção da paisagem”, afirma o CCB.

A mostra "percorre um conjunto de experiências de pensamento, desenho e configuração das linhas de costa e da sua relação com a densa imensidão do oceano", prossegue a apresentação da mostra. "O mar é um lugar: em vez de considerar a água como limite ou espaço de confronto, o mar pode e deve ser um parceiro na construção da terra”, acrescenta a mesma fonte.

O Jardim Vertical tem 17 metros de altura e uma área de 250 m2, e “será constituído por 7.524 vasos de plantas variadas escolhidas por Caldeira Cabral, projetista dos espaços exteriores e verdes do CCB” .