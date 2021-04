De acordo com uma nota publicada na página oficial do CAEP, na rede social Facebook, a peça, que conta com a encenação de Jorge Silva Melo, sobe ao palco na sexta-feira, pelas 19h00.

A peça de teatro “Morte de um caixeiro-viajante” enquadra-se no projeto Rede Eunice Ageas, do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM), conta com a produção dos Artistas Unidos, em coprodução com o TNDM e Teatro Nacional São João.

O elenco desta peça é constituído por Américo Silva, André Loubet, António Simão, Helder Braz, Joana Bárcia, Joana Resende, José Neves, Pedro Baptista, Pedro Caeiro, Paula Mora, Sara Inês Gigante, Tiago Matias e Vânia Rodrigues.

As entradas para este espetáculo, que vai decorrer no grande auditório do CAEP, são no valor de 10 euros.

