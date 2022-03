"A parceria com o Teatro Municipal do Porto é algo muito óbvio, há uma cumplicidade estética e uma cumplicidade humana com o [diretor do Teatro Municipal do Porto] Tiago Guedes, que tem uma relação forte com a França. A programação do Teatro Municipal do Porto está muito ligada ao Centro Pompidou em relação aos jovens artistas que fazem a ponte entre várias áreas. É o mesmo ADN do Centro Pompidou", disse Chloe Siganos, diretora do Espetáculo Vivo no Centro Pompidou, em declarações à agência Lusa.

A parceria começou na sexta-feira com a apresentação no Centro Pompidou do espetáculo "Cabraqimera", de Catarina Miranda, com a artista portuguesa a mostrar também uma instalação de vídeo "Poromechanics", até dia 26.

A programação segue depois a 2 de abril com um concerto de Jonathan Uliel Saldanha e os seus HHY & The Kampala Unit, mostrando em formato online vários espetáculos da edição de 2021 do Festival Dias de Dança.

Chloe Ciganos acredita que esta mostra terá muita procura por parte do público francês, já que os artistas portugueses vão mostrar-se "de uma forma lata", com as criações destes jovens europeus a serem destacadas num dos centros de criação contemporânea mais conhecido do mundo.

Chloe Siganos é francesa, mas viveu em Portugal desde tenra idade, tendo voltado depois entre 2010 e 2014 como adida cultural da Embaixada de França, tendo ocupado essa mesma posição em Itália.

Agora à frente da programação dos espetáculos do Centro Pompidou, esta francesa considera que é importante mostrar a riqueza da criação portuguesa em França.

"É importante mostrar de muitas maneiras diferentes a riqueza da criação portuguesa neste momento. O Porto é muito interessante em relação à dança, há uma dinâmica de alguns anos e transformou completamente a cidade e é um exemplo para nós, franceses", explicou a programadora.

A Temporada Portugal-França 2022 é uma iniciativa de diplomacia bilateral entre Portugal e França, que visa aprofundar o relacionamento cultural entre os dois países.

Conta com uma programação que decorrerá entre fevereiro e outubro deste ano, em várias áreas, entre espetáculos, exposições e manifestações de gastronomia, entre outros eventos.