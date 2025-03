A comédia "Cheque-Mate" arranca com uma modesta questão: "O que faria se a sua conta bancária, sempre no vermelho, apresentasse um saldo de milhões?". É este o ponto de divergência que cruza dois estilos de vida díspares: a vida de um poderoso banqueiro e de um gerente bancário do Feijó.

Depois da passagem por Lisboa, a peça estreia-se no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, no dia 6 de março. A comédia com José Raposo, Marcos Caruso, Carla Andrino, Rui Unas, Sara Barradas e Ivo Lucas vai estar em cena até ao dia 4 de maio, com sessões de quinta a domingo (quinta e sexta-feira às 21h00; ao sábado com sessão dupla às 17h00 e 21h00; e domingo às 17h00).

"Cheque-Mate" vai ainda passar ainda por Famalicão, Faro, Figueira da Foz e Leiria.

