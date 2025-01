Cláudia Raia vai estrear a peça "Menopausa" no próximo dia 29 de janeiro, em Lisboa. Antes de subir ao palco do Teatro Tivoli BBV, a atriz brasileira esteve à conversa com o SAPO Mag. Veja no vídeo.

Cláudia Raia vai estrear "Menopausa", comédia de Ana Tolledo, no dia 29 de janeiro no Teatro Tivoli BBVA. Depois de Lisboa, a atriz brasileira vai apresentar a peça, que conta também com a interpretação de Jarbas Homem de Mello, em várias cidade do país. De 6 a 9 de março, Cláudia Raia vai subir ao palco do Coliseu do Porto, seguindo depois para Aveiro, Leiria, Figueira da Foz e Faro. DATAS: Lisboa - Teatro Tivoli BBVA - 29 janeiro a 2 março

Porto - Coliseu do Porto - 6 a 9 março

Aveiro - Teatro Aveirense - 13 a 16 março

Leiria - Teatro José Lúcio da Silva - 20 a 23 março

Figueira da Foz - CAE - 27 a 30 março

Faro - Teatro das Figuras - 4 a 6 abril