Na quinta-feira, Chrystabell atua no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco, no dia seguinte na Casa das Artes, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, e termina em Lisboa, no dia 11, no Auditório Carlos Paredes.

Chrystabell regressa a Portugal depois de ter adiado a digressão, anunciada para fevereiro último, devido à pandemia, e apresenta o novo álbum “Midnight Star”, saído em janeiro passado, que inclui “Breathe Into Euphoria".

Sobre a artista, a promotora dos espetáculos realça “a sua voz sensual e etérea e a sua música [como] um misto de cabaret, soul, experimentação eletrónica e pop ‘noir’ futurista”.

Chrystabell colabora regularmente com o cineasta David Lynch, na área musical, tendo também participado na série “Twin Peaks: The Rerturn”.

Em 2017, Chrystabell publicou “We Dissolve”, um álbum de estúdio produzido por John Parish, que recebeu um Prémio Mercury. No ano passado, a artista juntou-se a Marc Collin, dos Nouvelle Vague, para recriar canções da banda The Cure, no álbum “Strange as Angels”.

O novo disco, “Midnight Star”, que traz na bagagem, foi editado em janeiro passado, tem produção de Christopher Smart e, entre outros temas, inclui “Clouds for Breakfast”.