Promovido em parceria pelo TeatrUBI - Grupo de Teatro da Universidade da Beira Interior e pela ASTA - Associação de Teatro e Outras Artes, com sede na Covilhã, este evento destaca-se por ser o mais antigo festival de teatro universitário do País e decorrerá entre os dias 7 e 12 de dezembro.

Segundo a organização, os espetáculos podem ser acompanhados através das páginas do Facebook e do Instagram do TeatrUbi e da Asta.

O festival contará com espetáculos como "Morder-te o Coração", pela parceria TeatrUBI/ASTA, "Cântico Negro" também do TeatrUBI/ASTA, "Unidad de Lugar", pelo Grupo de Teatro da Universidade de Granada (Espanha) e "Imperator, pela Maricastaña - Aula de Teatro Universitária de Ourense (Espanha).

"Pandemias, pandemonios, cuarentena y cuarentonas, pelo Grupo de Teatro del Club de Regatas "Lima" (Perú), "Basta de Miedo", pelo Teatro Universitario Puntarenense da Universidad de Costa Rica, "Vida y Obra de Dalomismo", pelo Teatro Universitario de Acatlán - Universidad Nacional Autónoma do México e "PARADJANOV - A Celebração da Vida", pela Asta, integram igualmente o programa.

A organização refere ainda que já está em preparação a edição comemorativa dos 25 anos do Ciclo de Teatro Universitário da Beira Interior, que decorrerá presencialmente, entre os dias 22 de abril e 1 de maio de 2021, na Covilhã, distrito de Castelo Branco.