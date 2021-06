Almirante Ramos estreia-se ao vivo com o EP "Cinco Canções" no próximo dia 24 de junho no bar e clube de concertos Lounge. O espetáculo está marcado para as 21h00 e está inserido na programação do Circuito Lisboa.

Os bilhetes podem ser reservados para grupos de duas ou quatro pessoas para o email booking@loungelisboa.com.pt, adianta a promotora em comunicado.

Esta será a apresentação do seu trabalho de estreia, produzido por Gagliardini Graça, relançado recentemente com quatro remisturas para o single “Volta” , de Filipe Sambado, da dupla OITO//OITO, Gagliardini Graça e do próprio Almirante Ramos, já disponível nas plataformas digitais. Neste concerto, também de estreia, Almirante apresentará a solo os cinco temas originais do EP, que resultam de uma amálgama de boas companhias ao longo da vida: a óbvia e assumida Sétima Legião, mas também José Afonso e Scott Walker, Panda Bear, Luís Severo e muitos outros e ainda outras cações de um tempo passado, mas que merecem ser recordadas”, revela a promotora.

Além de escrever e compor as suas canções, Almirante Ramos é co-fundador da editora Amor Fúria, que juntamente com a FlorCaveira, liderou durante quase uma década uma nova vaga da música popular portuguesa.