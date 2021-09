Os últimos quatro meses de 2021 apostam numa programação “centrada na intimidade”, abordando questões dos atuais relacionamentos interpessoais como “aceitação e infidelidade”, para uma reflexão pública e partilhada a partir de diferentes géneros artísticos.

Entre as 19 propostas em causa, por artistas nacionais e estrangeiros, a autarquia destaca a estreia nacional do espetáculo “Orbita” a 18 de setembro, pela companhia espanhola Zen Del Sur. Trata-se de um “espetáculo multidisciplinar de música e circo contemporâneo, que sugere uma viagem onírica pelo mar e pela arte da cidade de Cádis”.

O mês de outubro será dedicado a três propostas da 44.ª edição do FIMUV – Festival Internacional de Música de Paços de Brandão, que se concentra na música erudita, mas integra inclusões noutros domínios artísticos complementares. O certame levará assim ao Cineteatro António Lamoso os seguintes espetáculos: “Iniciação”, do Ballet Contemporâneo do Norte, que assinala os 25 anos da companhia com a participação da bailarina fundadora Elisa Worm; “Drumming”, pelo grupo homónimo de percussão, acompanhado por piano e música eletrónica; e o concerto da violonista, cantora, percussionista e compositora brasileira Badi Assad, cujo álbum “Wonderland” foi selecionado entre os 100 melhores da editora BBC London.

Ainda em outubro, a sala de espetáculos da Feira propõe duas sessões de hip-hop com o artista conhecido como Mundo Segundo (na foto acima), apontado como uma referência nacional desse estilo.

Segue-se, em novembro, “La Identidad de Versania”, uma performance em que a companhia espanhola Lá Víspera cruza “dança, máscaras, fantoches, teatro físico e circo” para “uma reflexão mais intensa sobre intimidade, aceitação e saúde mental” a propósito da doença bipolar.

No mesmo mês haverá também o concerto “Sinfoniónicos - O Gato das Botas”, com composições de Vasco Negreiros e execução pela Orquestra de Jovens de Santa Maria da Feira, e ainda um concerto pelo coletivo português Saint Dominic´s Gospel Choir, com a participação da cantora local Rita Tavares. A 20 de novembro estará em palco a comédia teatral “Intimidades”, da Companhia da Esquina, que explorará questões da infidelidade amorosa com base em textos do ator, argumentista e realizador norte-americano Woody Allen.

A programação da sala termina a 5 de dezembro com o espetáculo “Cor(p)o Metropolitano”, que, inserido no programa “Mater17” da Área Metropolitana do Porto, se apresenta como “um coro intermunicipal e polifónico composto por 17 partes de um todo, capaz de mapear o território e as suas comunidades”.

Para o último quadrimestre de 2021, a Câmara da Feira anuncia igualmente para o Cineteatro António Lamoso diferentes iniciativas de formação gratuitas, entre as quais três workshops integrados no programa anual “Grau Zero da Companhia”, pelo Ballet Contemporâneo do Norte.