Depois deixar a SIC para abraçar um novo desafio na TV, Cláudio Ramos revelou que vai editar um livro. Em "Eu Cláudio", da Porto Editora, o apresentador promete "contar a história, a verdadeira história".

"Bocados do caminhos que me trouxeram até aqui. Este livro é a alma colado no papel", frisa Cláudio Ramos no vídeo promocional do livro.

"Não acredito em coincidências. Acredito na força do universo. Está lindo", acrescentou o apresentador.

Veja o vídeo: