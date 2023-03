Na conversa, a ex-estrela do Disney Channel, agora com 30 anos, contou que fez sexo pela primeira vez durante umas férias com a família. "Estava numa viagem em família na Flórida e conheci uma rapariga mais velha, então isso já é duvidoso", revelou.

"Na primeira noite em que ficámos juntos, - bem, isto deixa-me nervoso - bati à porta do quarto dela. Finalmente arranjei coragem para dizer uma frase que o meu irmão nunca me deixou esquecer. Olhei para ela e disse: 'Estás DTF ('Down to Fuck' - com vontade de fazer sexo)?'. Tinha 14 anos", lembrou o ator. No podcast, Cole Sprouse revelou que tudo "durou mais ou menos uns 20 segundos" e que nunca mais viu a rapariga.