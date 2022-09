Esta sexta-feira, dia 2 de setembro, os Arctic Monkeys foram os grandes protagonistas do MEO Kalorama. A banda foi recebida eu euforia pelos fãs que encheram o recinto do festival Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Durante aproximadamente uma hora e meia, a banda britânica passeou por todos os álbuns e não deixou de fora os singles mais populares da carreira.

"Do I Wanna Know?" foi servida na abertura do concerto e celebra com euforia pela multidão que esgotou o segundo dia do MEO Kalorama. No alinhamento seguiu-se "Brianstorm", "Snap Out of It" e "Crying Lightning".

"Why'd You Only Call Me When You're High?", "I Bet You Look Good on the Dancefloor", "505", "Arabella" e "R U Mine?" também não ficaram de fora.

ALINHAMENTO:

Do I Wanna Know?

Brianstorm

Snap Out of It

Crying Lightning

Teddy Picker

Potion Approaching

The View From the Afternoon

Cornerstone

That's Where You're Wrong

Library Pictures

Tranquility Base Hotel + Casino

Why'd You Only Call Me When You're High?

I Ain't Quite Where I Think I Am

Do Me a Favour

From the Ritz to the Rubble

I Bet You Look Good on the Dancefloor

Knee Socks

505

Encore:

One Point Perspective

Arabella

R U Mine?