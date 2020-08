"Esta é uma oportunidade para o visitante quebrar o lado físico e arquitetural de um museu, para perceber que o território é, por si só, um museu e que as ficções que propomos para o espaço público promovem este museu", afirmou na sexta-feira à agência Lusa o diretor artístico do Teatro do Frio, Rodrigo Malvar.

Em causa está o projeto Museu do Futuro Próximo, que começou em finais de julho e decorre até 26 de setembro nos concelhos de Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo.

Rodrigo Malvar referiu que a nova criação, que integra o projeto DEVIR, lançado pelas duas companhias para responder ao período pandémico, pretende pôr o visitante a "questionar o conceito de museu, a partir as paredes do museu, para perceber que o território também pode ser um museu, com as suas obras de arte acessíveis a qualquer pessoa que utilize o espaço público".

No total, são propostas visitas a 35 locais espalhados pelos cinco concelhos do vale do Minho, onde o visitante será confrontado com 35 textos e 35 bandas sonoras concebidas pelas duas companhias.