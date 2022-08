"O novo Culture Moves Europe tornar-se-á uma ação permanente ao abrigo do programa Europa Criativa, dando continuidade ao projeto-piloto I-Portunus, que teve lugar entre 2018 e 2022. Este novo esquema baseia-se nas recomendações decorrentes desta fase-piloto", lê-se no comunicado da Europa Criativa.

Este novo sistema vai oferecer bolsas a artistas, operadores culturais, organizações anfitriãs de todos os setores abrangidos pela vertente Cultura, dos países que participam no programa Europa Criativa. "Os artistas emergentes receberão uma atenção especial", segundo a informação divulgada.

O Culture Moves Europe conta com um orçamento de 21 milhões de euros para os próximos três anos. De acordo com uma primeira estimativa da organização, "isto permitirá a cerca de 7.000 artistas, criadores e profissionais da cultura ir além-fronteiras para desenvolvimento profissional ou colaborações internacionais, coproduzir, cocriar e apresentar as suas obras a novos públicos".

As primeiras 'calls' (candidaturas) "estão previstas para o outono de 2022".