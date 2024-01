A francesa Zaho de Sagazan venceu na quinta-feira o Grande Prémio do Júri e o Prémio do Público do concurso Music Moves Europe, da Comissão Europeia, que distingue artistas emergentes representativos do “som europeu de hoje e de amanhã”.

Os vencedores foram anunciados ao final da tarde de quinta-feira, numa cerimónia no Eurosonic Noorderslag, que decorre até sábado em Groningen, nos Países Baixos, e é, em simultâneo, um festival de música e uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo. Foram ainda escolhidos como vencedores yunè pinku (Irlanda), Ralphie Choo (Espanha), freekind. (Eslovénia), Giift (Dinamarca) e Bulgarian Cartrader (Bulgária). A cantora e multi-instrumentista portuguesa Ana Lua Caiano estava entre os 15 nomeados à edição deste ano dos prémios. Com dois EP editados, "Cheguei tarde a ontem" e "Se dançar é só depois", Ana Lua Caiano faz 'música tradicional experimental', com recurso a 'loop stations', 'beat-machines', sintetizadores, teclados, percussão e várias sobreposições de vozes e melodias. Ana Lua Caiano O primeiro álbum da artista está previsto para março e terá edição internacional pela editora alemã Glitterbeat. Do álbum de estreia de Ana Lua Caiano foram já divulgados dois temas: "Deixem o morto morrer" e "Vou ficar neste quadrado". Cada um dos vencedores irá receber um prémio de dez mil euros para promoção internacional, beneficiando o vencedor do Grande Prémio de um 'voucher' suplementar no valor de cinco mil euros. O Prémio do Público tem também o valor de cinco mil euros. Os prémios Music Moves Europe, atribuídos desde 2004, já distinguiram artistas como Stromae, Adele, Mumford & Sons, Dua Lipa e Rosalía. Em 2020, a portuguesa Pongo foi uma das vencedoras. Music Moves Europe é a estrutura da Comissão Europeia que congrega iniciativas e ações dedicadas a apoiar o setor da música.