"Corteo, considerada uma das produções de arena mais encantadora do Cirque du Soleil, está em digressão pela Europa e chega a Portugal no início de 2020. O espetáculo vai estar em cena na Altice Arena, em Lisboa, de 3 a 12 de janeiro.

A produção criada por Daniele Finzi Pasca estreou em Montreal, em formato tenda em abril de 2005 e já foi vista por mais mais de nove milhões de pessoas em 19 países, de quatro continentes.

No espetáculo, "o palhaço imagina o seu próprio funeral", que se realiza num ambiente de Carnaval, vigiado em silêncio por anjos zelosos. "Justapondo o grande com o pequeno, o ridículo com o trágico e a magia da perfeição com o charme da imperfeição, o espetáculo realça a força e a fragilidade do palhaço, assim como a sabedoria e a bondade, de modo a ilustrar a parte da humanidade que se encontra em cada um de nós", explica a Everything Is New.

"Corteo, que quer dizer cortejo em italiano, é uma alegre procissão, uma parada festiva imaginada por um palhaço. O espetáculo reúne a paixão de um ator com a graciosidade e o poder de um acrobata que mergulha o público num mundo teatral de divertimento, comédia e espontaneidade, situado num misterioso espaço entre o paraíso e a terra", acrescenta a promotora.

