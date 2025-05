O Cirque du Soleil regressa ao MEO Arena, em Lisboa, com o espetáculo "Ovo", nos dias 25, 26, 27 e 28 de dezembro. Os bilhetes para as várias sessões serão colocadas à venda no dia 8 de maio, às 10h00, nos locais habituais.

"O incrível e emocionante mundo de OVO, o mais colorido espetáculo do Cirque du Soleil chega a Lisboa este Natal. Com novos novos atos e personagens, este espetáculo único vai estar na MEO Arena a entre os dias 25 e 28 de dezembro de 2025", destaca a

Everything Is New.

"Ovo" conta a história de uma precipitada corrida para um ecossistema cheio de vida e de cor, onde insetos trabalham, comem, rastejam, brincam, lutam e até se apaixonam. "Tudo isto num enorme e grandioso tumulto de energia, onde o contraste entre o barulho e o silêncio são um dos ingredientes principais que prometem surpreender até o espectador mais cético", frisa a promotora em comunicado, acrescentando que "Ovo" é "a natureza sem filtros".

Todos os subscritores da Newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 7 de maio, às 10h00. Quem estiver inscrito, receberá um email um e-mail a partir das 00h00 de dia 7 de maio com as instruções em como proceder para aceder à pré-venda.