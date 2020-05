A Escola da Noite deverá retomar os ensaios da peça "Palhaço Velho Precisa-se", de Matei Viniec, "ainda neste mês", disse hoje à agência Lusa Pedro Rodrigues, da direção da companhia de Coimbra, sem avançar com uma data definitiva.

Depois de ter suspendido a apresentação de espetáculos no Teatro da Cerca de São Bernardo, devido à pandemia da COVID-19, a companhia tem previsto a reabertura daquele espaço para atividades públicas "talvez em julho", com espetáculos marcados que ainda não foram cancelados.

"Vamos tentar perceber se é possível e de que forma", afirmou Pedro Rodrigues, referindo que também estavam previstas atividades ao ar livre durante o verão, sendo que também nesse aspeto a companhia aguarda normas da tutela para ver "se é possível fazê-las".

Já o Teatrão, que gere a Oficina Municipal do Teatro (OMT), deve arrancar com os ensaios presenciais de um projeto de teatro comunitário sobre o Vale da Arregaça a partir de junho, estando também prevista a componente presencial de uma oficina de dramaturgia para julho, afirmou a diretora da companhia, Isabel Craveiro.

Também em julho, a companhia conta participar no Festival de Almada, com "A Grande Emissão do Mundo Português", e acolher uma residência artística com Valério Romão e Marco António Rodrigues, referiu, salientando que "a ideia é preparar as novas criações à luz destas novas circunstâncias para se poder receber o público em segurança".

Para Isabel Craveiro, assegurar as condições de segurança na distância com o público será "a questão mais simples de resolver", considerando "mais complexo" adaptar um espetáculo e criar espetáculos a partir das atuais circunstâncias.