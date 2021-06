Na sua conta no Instagram, Conceição Queiroz denunciou uma nova situação de violência. "Foi extremamente violento porque o meu saco de viagem tocou no dele. É normal? A sério? Quase que me batia. Voo de Munique. Mas antes de eu chamar a polícia acabou por pedir desculpa", revelou a jornalista da TVI.

"Só precisamos de ser afirmativos. Eles que enlouqueçam sozinhos. Falo num mundo doente, mas nas conversas que tenho mantido com o querido e incrível Eduardo Marinho.. ele repete: 'Conceição.. nunca vi o mundo saudável'. Tenho de concordar", acrescentou.

"Obrigada aos que se conseguem indignar e participam no processo de mudança", rematou a jornalista.

