Paulo Salvador está de saída da TVI. Na sua conta no Instagram, o jornalista confirmou que vai deixar o canal de Queluz de Baixo.

Esta semana, no "Jornal Nacional", foi para o ar a última reportagem de Paulo Salvador na estação."Por vários motivos, a reportagem emitida no 'Jornal Nacional' é para mim especial. Primeiro porque é a história inspiradora de um jovem com ambição e dedicação, mas sobretudo porque encerra um ciclo de 32 anos na TVI", escreveu o jornalista nas redes sociais.

"Despeço-me de uma casa que ajudei a construir com aquilo que sempre mais me apaixonou. Histórias de pessoas", rematou.

Na TVI, Paulo Salvador desempenhou diversos papéis, incluindo editor executivo, grande repórter e apresentador de noticiários e programas. O jornalista destacou-se também na área da gastronomia, sendo autor e apresentador do programa "Mesa Nacional", que explorava restaurantes únicos em Portugal.