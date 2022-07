Em declarações à agência Lusa, Andreia Nobre explicou que o festival, organizado pelo músico Nuno Bettencourt, vai dar a conhecer o trabalho de vários programas e organizações ambientais, como é caso do Blue Azores.

“Isso não é só um festival. Isso acaba por ser, como o Nuno Bettencourt já explicou, uma mega-ação de sensibilização para a sustentabilidade e para a necessidade de nos tornarmos todos ativistas pelo clima”, afirmou.

A Lagoa das Sete Cidades, nos Açores, vai acolher o “Concert for Earth”, em 22 e 23 de julho, com os Black Eyed Peas, Stone Temple Pilots e Pitbull, para “celebrar o planeta de forma positiva”, segundo a organização.

A gestora do Blue Azores, programa que resultou de uma parceria entre o Governo Regional dos Açores, a Fundação Oceano Azul e o Instituto Waitt, considera, relativamente ao festival, que a “música é o açúcar no meio do xarope”, uma vez que o principal “objetivo” é “apelar à sustentabilidade”.

“Fomos convidados a fazer uma apresentação do programa no festival e a explicar às pessoas o que é que cada um de nós pode fazer em prol da conservação ambiental, evocando medidas ao alcance de todos”, assinalou.

Após o anúncio da realização do evento, associações ambientalistas dos Açores criticaram a localização do festival projetado para as Sete Cidades, na ilha de São Miguel, mas o Governo Regional e a organização do evento afirmam que os impactos ambientais estão salvaguardados.

Segundo Andreia Nobre, quando o Blue Azores “chegou ao projeto” já este tinha “todas as aprovações necessárias”, tratando-se de um evento com “preocupações ambientais” e “neutro em termos de carbono”.

“Temos de dar o benefício da dúvida. As pessoas estão a fazer o possível para terem um festival totalmente sustentável. Foi contratada uma entidade ambiental externa que vai realizar uma auditoria do que deve ser feito para o festival ser neutro em termos de carbono”, declarou.

A 3 de junho, o secretário do Ambiente e Alterações Climáticas, em declarações à Lusa, referiu que foi exigido ao promotor do evento um conjunto de documentos, "incluindo uma avaliação ambiental e da capacidade de carga, mapas das zonas de estacionamento, um documento a comprovar que o festival é 'carbon zero', um levantamento topográfico, um mapa do festival".

Foi ainda exigido "um memorando de geologia e vulcanologia, um parecer elaborado da Universidade dos Açores, pelo Departamento de Biologia, e um plano de prevenção e de segurança", disse então Alonso Miguel.

As Sete Cidades são um geossítio do Geoparque Açores, Geoparque Mundial da UNESCO, e encontra-se classificada como massa de água protegida, através do Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa das Sete Cidades (POBHLSC), sendo ponto de paragem obrigatória para aves na sua migração entre as placas europeia e americana.