O Eco Festival Azores Burning Summer regressa à praia dos Moinhos no Porto Formoso para comemorar a sua 10.ª edição de forma especial e em sintonia com a Natureza. Quatro noites de cinema na praia e uma noite dedicada à música cabo-verdiana, são as novidades para 2024.

"A ligação do Azores Burning Summer às músicas do mundo é uma das características mais marcantes deste evento cada vez mais cosmopolita. Há uma crescente procura pelos sons exóticos de outras latitudes. O festival tem conquistado muitos turistas e também as comunidades imigrantes, sobretudo as que residem na ilha de São Miguel, e isso evidencia o cumprimento de um dos principais objectivos do projecto, unir os povos através da cultura e reunir esforços para a construção de um mundo melhor", destaca a promotora.

De 12 a 15 de agosto vai decorrer o o Cinema na Praia, que este ano conta com a exibição de quatro filmes de temáticas sociais e ambientais. As exibições terão lugar a partir das 21h30, na esplanada do Moinho Terrace Café, na praia dos Moinhos.

Já nos dias 30 e 31 de agosto decorre o momento musical do festival na praia e parque dos Moinhos.

"A programação Moinhos Revival regressa à praia dos Moinhos para juntar músicos locais com músicos visitantes e resgatar o espírito de uma época onde a liberdade, a amizade e o culto pela boa música viveram lado a lado naquele areal", frisa a promtora

Narco Paulo, FLiP, uma instalação de fogo Burning Love e duas jam sessions organizadas pelos músicos Jaime Goth e Ricardo Reis são os destaques da programação.

A primeira noite é especialmente dedicada a Cabo Verde, tendo como principal atração a artista Mayra Andrade acompanhada por Djodje Almeida na guitarra acústica, e que se estreia nos Açores com o projeto “reEncanto”. Na mesma noite irão atuar os artistas Princezito e Ferro Gaita. O palco tropical vai receber DJ Sets de Novo Major, Adrian Sherwood, Milhafre e Mesquita & Laura.

A segunda noite vai contar, por exemplo, com Moullinex Live, Da Chick e Xinobi Live.

Para além do programa musical, o recinto principal do Azores Burning Summer apresenta ainda duas iniciativas com o objetivo de despertar a consciência ecológica coletiva.