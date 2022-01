De acordo com o próprio músico, a razão do adiamento prende-se com a disseminação da pandemia de COVID-19 na cidade .

De acordo com a sala nova-iorquina, Barbosa vai interpretar os quartetos com flauta em Dó e Ré maior, de Mozart, um arranjo de “Quarteto Americano”, de Dvořák, bem como a estreia mundial de uma obra do espanhol Pablo Díaz para flauta.

Segundo o músico, o concerto vai marcar a estreia de um flautista português no Carnegie Hall, sala que tem recebido vários nomes nacionais ao longo das décadas, desde as fadistas Amália e Celeste Rodrigues ao pianista Vasco Dantas, passando pelo fagotista Rui Lopes, entre muitos outros.