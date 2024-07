O Festival e a Academia Verão Clássico iniciam este mês a 10.ª edição, com "músicos de referência", em concertos no Museu Nacional dos Coches e 'masterclasses' no Conservatório Nacional e na Escola Marquês de Pombal, em Lisboa.

Apostando na matriz de festival e academia para jovens músicos vindos dos diferentes continentes, o Verão Clássico reforça a cada edição os seus princípios fundadores, “a partilha e comunhão entre músicos e público de todo o mundo [...] dessa extraordinária linguagem universal que é a música”, segundo o seu diretor artístico e pedagógico, o pianista Filipe Pinto-Ribeiro.

O fundador e mentor do festival realça a estreia portuguesa “de cinco músicos de referência internacional", na introdução à programação que se realiza do próximo dia 22 a 03 de agosto: as violinistas Alissa Margulis e Eszter Haffner, os violoncelistas Giovanni Gnocchi e Patrick Demenga, e o acordeonista Geir Draugsvoll.

Eszter Haffner e Geir Draugsvoll, com o violinista Stephan Picard, o violoncelista Patrick Demenga e o pianista Eldar Nebolsin participam no concerto de abertura, dia 23, às 21h00, no Picadeiro, para interpretar Antonín Dvořák (“Bagatelas”) e Robert Schumann (“Fantasiestücke”).

Do programa consta ainda “Sexteto com Piano”, de Felix Mendelssohn, que será interpretado por Filipe Pinto-Ribeiro, o violinista Stephan Picard, Miguel da Silva, Eszter Haffner, Patrick Demenga e o contrabaixista Janne Saksala.

Pinto-Ribeiro destaca os “vários regressos de músicos de excelência mundial, que encarnam o espírito de ‘família musical’ que inspira todo o Festival e Academia, como a flautista Silvia Careddu, o pianista Eldar Nebolsin, a cantora Anna Samuil, os violinistas Stephan Picard e Tedi Papavrami, o violetista Miguel da Silva, o contrabaixista Janne Saksala e o clarinetista Pascal Moraguès”.

Pinto-Ribeiro reivindica ser este “um dos mais prestigiados e requisitados Festivais Academias a nível mundial”.

O Verão Clássico traz a Lisboa 200 estudantes de instituições musicais de todo o mundo, que terão “mais de 500 ‘masterclasses’” sobre técnica e interpretação musical na Escola Artística de Música do Conservatório Nacional e na Escola Secundária Marquês de Pombal, enquanto os dez concertos previstos se realizam no antigo Picadeiro de Belém, do Museu Nacional dos Coches, incluindo quatro “masterfest", com solistas internacionais.

O repertório musical, do século XVIII à atualidade, preenche os diferentes programas concertantes, nomeadamente os seis “talentfest”, em que participam os jovens músicos selecionados.

O segundo concerto “masterfest” é dedicado aos compositores JS Bach, Schubert, Dvořák e Sofia Gubaidulina, e será protagonizado por Eldar Nebolsin, Filipe Pinto-Ribeiro, Geir Draugsvoll e um quinteto de cordas composto por Stephan Picard, Eszter Haffner, Miguel da Silva, Patrick Demenga e Janne Saksala.

Mozart e Richard Strauss preenchem o programa do terceiro concerto “masterfest”, que conta com quatro agrupamentos de músicos.

A flautista Silvia Careddu, o violinista Tedi Papavrami, a violetista Jennifer Stumm e o violoncelista Giovanni Gnocchi vão interpretar o Quarteto com Flauta, de Mozart; o duo formado pelo violinista Tedi Papavrami e Filipe Pinto-Ribeiro interpreta também de Mozart, uma sonata.

Outro duo, formado pela soprano Anna Samuil e o pianista Matthias Samuil, interpreta três canções de Richard Strauss e um quinteto que inclui Pinto-Ribeiro, Pascal Moragués, Alissa Margulis, Jennifer Stumm e Giovanni Gnocchi, interpreta a Serenata “Gran Partita”, de Mozart.

O último concerto “masterfest” encerra o festival, no dia 03 de agosto, às 21h00, no Picadeiro de Belém, com todos os mestres que vão interpretar, a solo ou em ensembles, peças de Claude Debussy, Reynaldo Hahn, Igor Stravinsky, Modest Mussorgsky, Dmitri Schostakovich e Erich Wolfgang Korngold.

A programação integral está disponível no 'site' do festival: veraoclassico.com.